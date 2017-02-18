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Sheepy Hollow
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Sheepy Hollow

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Editör Puanı: 4/5
4
Sheepy Hollow
Sheepy Hollow
Sheepy Hollow
Sheepy Hollow
Sheepy Hollow

Mağaraya düşen koyuna yardım edin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Sheepy Hollow, mizaha dayalı oyunları seviyorsanız bırakmak istemeyeceğiniz bir mobil oyun. Sadece Android platformunda indirilebilir olan oyunda şaşkın bir koyunu kontrol ediyoruz. Karanlık, derin bir mağaraya düşen sevimli koyunun hayatta kalması bize bağlı.

Her yaştan kişinin dikkatini çekecek rengarenk görseller sunan arcade oyununda uçurumdan aşağı düşerken engeller kaçınmaya çalışıyoruz. Altın ve puan toplamak için duvardan duvara zıplamamız gerekiyor. Lakin düşüş esnasında fazla yara alırsak diğer deyişle koyunun canını tehlikeye atarsak oyundan atılıyoruz.

Basit dokunuşlarla oynanan oyunda ana karakter koyun olsa da birçok hayvan yer alıyor. Hayvanlara farklı başlıklar takarak, aletler alarak görünümlerini değiştirebiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.2 ve üzeri
Üretici:
Hidden Layer Games
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