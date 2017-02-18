Sheepy Hollow, mizaha dayalı oyunları seviyorsanız bırakmak istemeyeceğiniz bir mobil oyun. Sadece Android platformunda indirilebilir olan oyunda şaşkın bir koyunu kontrol ediyoruz. Karanlık, derin bir mağaraya düşen sevimli koyunun hayatta kalması bize bağlı.

Her yaştan kişinin dikkatini çekecek rengarenk görseller sunan arcade oyununda uçurumdan aşağı düşerken engeller kaçınmaya çalışıyoruz. Altın ve puan toplamak için duvardan duvara zıplamamız gerekiyor. Lakin düşüş esnasında fazla yara alırsak diğer deyişle koyunun canını tehlikeye atarsak oyundan atılıyoruz.

Basit dokunuşlarla oynanan oyunda ana karakter koyun olsa da birçok hayvan yer alıyor. Hayvanlara farklı başlıklar takarak, aletler alarak görünümlerini değiştirebiliyoruz.