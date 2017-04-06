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Shelling Star
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Shelling Star

(Android)
Shelling Star İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Shelling Star
Shelling Star
Shelling Star
Shelling Star

Shelling Star oyununda kendini savunun ve düşmanları öldürün!

Uğur Sağlam Son güncelleme 1 saat önce

Dikkat konusunda iyiyim ve kendi bölgemi de savunmayı biliyorum diyorsanız Shelling Star oyunu tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Shelling Star, kendi bölgenizi savunmayı amaçlıyor.

Oldukça basit grafiklerle hazırlanmış Shelling Star oyunun en eğlenceli tarafı aslında basit grafikleri. Oyunda eski zamanlardan kalma tasarımlar kullanılmış fakat bu oyun sırasında sorun oluşturmuyor. Oyunda asıl amacınıza yöneldiğiniz sürece grafikleri görmezden geliyor ve oyundan zevk almaya başlıyorsunuz.

Shelling Star oyununda aksiyon dolu müzikleriyle birlikte kendi bölgenizi savunmanız gerekiyor. Düşmanlarınız etrafınızda ve belirli aralıklarla size saldırıyorlar. Sizin onlara ateş ederek etkisiz hale getirmeniz gerekli. Yalnız düşmanlara karşı savunma yapabilmeniz için oldukça dikkatli olmanız lazım. Oyunda size verilen savunma silahı sürekli olarak kendi etrafında dönüyor ve düşman arıyor. Sizin silahı kendi haline bırakmamanız ve kendi istediğiniz yöne doğru hareket ettirmeniz lazım. Ancak bu sayede düşmanları etkisiz hale getirebilirsiniz.

Oldukça basit ve eğlenceli bir oyun olan Shelling Star'ı hemen şimdi indirin, boş zamanlarınızda ne oynasam derdine son verin!

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Trouble Gamer
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