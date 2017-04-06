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Shelling Star
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Shelling Star

(iOS)
Shelling Star İndir Hemen İndir

42.6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Shelling Star
Shelling Star
Shelling Star
Shelling Star

Shelling Star ile kendi bölgenizi düşmanlara karşı savunun!

Uğur Sağlam Son güncelleme 12 dakika önce

Düşmanlar size ait bölgeye saldırıyorlar. Hemen savunmanızı yapmalı ve düşmanlara karşı durmalısınız. Durun o kadar da fazla telaşlanmayın. Çünkü iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Shelling Star oyunu size bu konuda destek verecek.

Shelling Star oyununda düşmanlara karşı savunma yapmanız gerekiyor. Savunma yapabilmeniz için oyun size bir tane silah veriyor. Bu silahı kullanarak düşmanları püskürtebilirsiniz, fakat dikkatli olmanız gerekli. Çünkü savunma yapacağınız silah sürekli kendi etrafında dönüyor ve size yardımcı olmaya çalışıyor. Fakat bu durum sizin için kötü bir sonuç oluşturabilir. Bu yüzden silahı kendiniz ayarlamalı ve kendi kafanıza göre çevirmelisiniz. Oyunda etrafınızdan gelen düşmanları vurmanız gerekiyor. Düşmanlar hiç durmadan saldıracaklar ve bu yüzden sürekli olarak gözlem yapmalısınız. Düşmanların yoğunlaştığı zamanlar ise size verilen silahı en verimli şekilde kullanmaya çalışın.

Geliştiriciler Shelling Star oyununun grafiklerini basit olarak tasarlamışlar. Bu yüzden oyunu oynarken dikkatiniz dağılmıyor ve savunmaya daha fazla konsantre olabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz güzel bir oyun arıyorsanız Shelling Star'ı hemen indirip, deneyebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Trouble Gamer
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