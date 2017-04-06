ShooMachi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Pixel tarzı grafiklerin yer aldığı oyunda vahşi canavarlarla mücadele ediyorsunuz.

Aksiyonun ve savaşın dinmediği bir oyun olarak söyleyebileceğim ShooMachi'de canavarlarla mücadele ediyoruz. Oyunda vahşi yaratıkları ortadan kaldırmaya çalışıyor ve altınları toplamaya çalışıyoruz. Cesur olmayı gerektiren oyunda yolun sonuna ulaşmanız gerekiyor. Farklı karakterlerin ve silahların yer aldığı oyunda dilerseniz karakterinizi değiştirebiliyorsunuz. Yenilmez olmak için kendinizi geliştirmeli ve dikkatli olmalısınız. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunda çok eğleneceğinizi söyleyebiliriim. Hareketli sahneleri, retro tarz grafikleri ve etkileyici atmosferiyle ShooMachi'yi severek oynayacağınızı düşünüyorum.





Dokunarak kontrol ettiğiniz oyunda tek yapmanız gereken altınları toplamak ve canavarları öldürmek. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Eğer aksiyon dolu oyunları seviyorsanız ShooMachi'yi mutlaka indirmelisiniz.

ShooMachi oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.