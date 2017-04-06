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ShooMachi
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ShooMachi

ShooMachi İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
ShooMachi
ShooMachi
ShooMachi
ShooMachi
ShooMachi

Karşınıza çıkan düşmanları ortadan kaldırmalı ve canavarlara meydan okumalısınız

Murat İşçi Son güncelleme 49 dakika önce

ShooMachi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Pixel tarzı grafiklerin yer aldığı oyunda vahşi canavarlarla mücadele ediyorsunuz.

Aksiyonun ve savaşın dinmediği bir oyun olarak söyleyebileceğim ShooMachi'de canavarlarla mücadele ediyoruz. Oyunda vahşi yaratıkları ortadan kaldırmaya çalışıyor ve altınları toplamaya çalışıyoruz. Cesur olmayı gerektiren oyunda yolun sonuna ulaşmanız gerekiyor. Farklı karakterlerin ve silahların yer aldığı oyunda dilerseniz karakterinizi değiştirebiliyorsunuz. Yenilmez olmak için kendinizi geliştirmeli ve dikkatli olmalısınız. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunda çok eğleneceğinizi söyleyebiliriim. Hareketli sahneleri, retro tarz grafikleri ve etkileyici atmosferiyle ShooMachi'yi severek oynayacağınızı düşünüyorum.


Dokunarak kontrol ettiğiniz oyunda tek yapmanız gereken altınları toplamak ve canavarları öldürmek. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Eğer aksiyon dolu oyunları seviyorsanız ShooMachi'yi mutlaka indirmelisiniz.

ShooMachi oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
KESOFTGAMES
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