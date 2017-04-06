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ShooMachi
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ShooMachi

(iOS)
ShooMachi İndir Hemen İndir

91 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
ShooMachi
ShooMachi
ShooMachi
ShooMachi
ShooMachi

Becerilerinizi ortaya koymalı ve vahşi canavarları yok etmelisiniz

Murat İşçi Son güncelleme 52 dakika önce

ShooMachi, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur. Vahşi canavarlarla mücadele ettiğiniz oyunda dikkatli olmalı ve altınları toplamalısınız.

Farklı oyun modlarına sahip bir aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çeken ShooMachi, canavarlarla mücadele ettiğiniz bir oyundur. Oyunda dikkatli olmanız ve vahşi canavarları ortadan kaldırmanız gerekiyor. Aksiyonun ve maceranın bir an bile durmadığı oyunda eğlenceli zamanlar geçirebiliyor ve canavarlara meydan okuyabiliyorsunuz. Oyunda yenilmez olmalı ve karakterinizi güçlendirmelisiniz. Bazı özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Hareketli sahnelerin ve etkileyici atmosferin yer aldığı ShooMachi oyununu mutlaka denemelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.

Farklı karakterlerin yer aldığı oyunda dilediğiniz gibi karakterinizi düzenleyebiliyorsunuz. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunda kolaydan zora doğru bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Öte yandan aksiyon severlerin bu oyunu mutlaka denemesi gerektiğini de söyleyebilirim. 

ShooMachi oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
KESOFTGAMES
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