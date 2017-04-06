ShooMachi(iOS)
Becerilerinizi ortaya koymalı ve vahşi canavarları yok etmelisiniz
ShooMachi, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur. Vahşi canavarlarla mücadele ettiğiniz oyunda dikkatli olmalı ve altınları toplamalısınız.
Farklı oyun modlarına sahip bir aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çeken ShooMachi, canavarlarla mücadele ettiğiniz bir oyundur. Oyunda dikkatli olmanız ve vahşi canavarları ortadan kaldırmanız gerekiyor. Aksiyonun ve maceranın bir an bile durmadığı oyunda eğlenceli zamanlar geçirebiliyor ve canavarlara meydan okuyabiliyorsunuz. Oyunda yenilmez olmalı ve karakterinizi güçlendirmelisiniz. Bazı özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Hareketli sahnelerin ve etkileyici atmosferin yer aldığı ShooMachi oyununu mutlaka denemelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.
Farklı karakterlerin yer aldığı oyunda dilediğiniz gibi karakterinizi düzenleyebiliyorsunuz. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunda kolaydan zora doğru bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Öte yandan aksiyon severlerin bu oyunu mutlaka denemesi gerektiğini de söyleyebilirim.
ShooMachi oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve sonrası
- Üretici:
- KESOFTGAMES
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ShooMachi Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı