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Show TV
TamindirMobilEğlenceShow TV - Android Için Show TV Uygulaması

Show TV

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Show TV
Show TV
Show TV
Show TV
Show TV

Show TV uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden canlı yayınları izleyebilir, kaçırdığınız programları ve dizileri takip edebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 3 saat önce

Show TV’nin Android işletim sistemli cihazlar için geliştirilmiş uygulamasıyla bulunduğunuz her yerden canlı yayınları izleyebilir, kaçırdığınız programları takip edebilirsiniz.

Show TV’nin resmi uygulaması ile yayın akışı, programlar, dizi özetleri, fotoğrafları, videoları ve bölümler, arşivdeki diziler, Show Haber bölümleri ve canlı yayınları izleme imkanı sunuyor. Oldukça modern ve kolay kullanıma sahip bir arayüzü bulunan uygulamada güncel içeriklere ana sayfadan ulaşabiliyorsunuz.

Sol menüde yer alan Diziler, Programlar, Filmler, Show Haber ve Akış butonları ile erişmek istediğiniz tüm içerikleri kolayca bulabileceğiniz uygulama sayesinde televizyon karşısında olmanıza gerek kalmadan Show TV’yi yüksek görüntü kalitesiyle izleyebilirsiniz. Diziler, filmler ve canlı yayını izlerken Wi-Fi ağına bağlı olmanızı tavsiye ediyoruz. Ücretsiz olarak sunulan Show TV uygulamasını Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Ciner Yayın Holding
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