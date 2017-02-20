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Show TV
TamindirMobilEğlenceShow TV - IPhone Ve IPad Için Show TV Uygulaması

Show TV

Show TV İndir Hemen İndir

55.2 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Show TV
Show TV
Show TV
Show TV
Show TV

Show TV uygulaması ile canlı yayınları takip edebilir, kaçırdığınız dizileri kolayca seyredebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

iOS işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Show TV uygulaması ile canlı yayınları takip edebilir, kaçırdığınız dizileri kolayca seyredebilirsiniz.

Show TV’nin resmi uygulaması, dilediğiniz yerde ve zamanda dizi, film, program izleme ve canlı yayını takip edebilme imkanı sunuyor. Televizyon başında olmanıza gerek kalmadan, sadece internet bağlantısına sahip olmanızın yeterli olduğu uygulamada yayın akışını takip edebiliyor, dizilerle ilgili tüm içeriklere ulaşabiliyor, programları ve arşivdeki dizileri izleyebiliyor ve Show Haber’in geçmiş bültenlerini takip edebiliyorsunuz.

Show TV’yi canlı ve yüksek görüntü kalitesiyle izlemenize de olanak sağlayan uygulamada erişmek istediğiniz içeriklere solda yer alan menüden ulaşabiliyorsunuz. Eğer siz de Show TV içeriklerini her an takip edebilmek isterseniz, iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri;

  • Dizi bölümleri, görselleri, özetleri ve videoları,
  • Programlar,
  • Filmler,
  • Show Haber bölümleri,
  • Canlı yayın izleme,
  • Yayın akışı bilgileri.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Ciner Yayın Holding
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