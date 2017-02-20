iOS işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Show TV uygulaması ile canlı yayınları takip edebilir, kaçırdığınız dizileri kolayca seyredebilirsiniz.

Show TV’nin resmi uygulaması, dilediğiniz yerde ve zamanda dizi, film, program izleme ve canlı yayını takip edebilme imkanı sunuyor. Televizyon başında olmanıza gerek kalmadan, sadece internet bağlantısına sahip olmanızın yeterli olduğu uygulamada yayın akışını takip edebiliyor, dizilerle ilgili tüm içeriklere ulaşabiliyor, programları ve arşivdeki dizileri izleyebiliyor ve Show Haber’in geçmiş bültenlerini takip edebiliyorsunuz.

Show TV’yi canlı ve yüksek görüntü kalitesiyle izlemenize de olanak sağlayan uygulamada erişmek istediğiniz içeriklere solda yer alan menüden ulaşabiliyorsunuz. Eğer siz de Show TV içeriklerini her an takip edebilmek isterseniz, iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri;