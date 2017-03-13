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Siber Dünya'nın Joker'ını Yakalatacak Bilgilere 3 Milyon Dolar Ödül

siber dünyanın jokeri

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Uluslararası Organize Suçlarla Mücadele Programı, dünyaca ünlü lucky12345’ lakaplı namı diğer hacker Evgeniy Mikhailovich Bogachev’ın mahkûm edilmesine neden olacak bilgiler için 3 milyon dolara kadar bir ödül vereceğini açıklayalı 2 sene oldu.

Banka, bilgisayar ve telefon dolandırıcılığının yanında, kimlik hırsızlığı, kara para aklama gibi suçlardan da sorumlu olduğu tahmin edilen Bogachev, Rusya'nın Anapa kentinde deyim yerindeyse filmlerdeki süper kötülerin hayatını yaşıyor. Adeta Gotham City’nin Joker’i, Marvel dünyasının Magneto’su gibi bir hayat süren hacker, evcil Bengal kedisi besliyor ve hız tekneleri kullanıyor.

1983 doğumlu, süper gücü "siber suçlu" olmak olan Bogachev’e Rus Devleti’nin destek verdiği de ihtimaller arasında. Ünlü hacker, 'Zeus' isimli virüsüyle bulaştığı bilgisayarlardaki tüm hesap ve banka bilgilerine erişirken, Rus Hükümeti’nin de bu dosyalara şöyle bir göz attığı savunulan görüşler arasında. Şimdilik ne Bogachev ne de Rusya için kimsenin elinde bir kanıt bulunmaması, Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur.” savıyla birleşiyor ve bundan dolayı Bogachev hayatını gizlenmeden rahatça yaşayabiliyor.

Buradan şahsi olarak Bogachev abiye sesleniyor, Tamindir.com ailesi olarak asla suçlu olduğuna ihtimal vermediğimizi belirtmek istiyorum. Saygılar abi, bizi hacklemesen çok minnettar kalacağız valla billa...

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Yazar: - 13.03.2017

Siber Dünya'nın Joker'ını Yakalatacak Bilgilere 3 Milyon Dolar Ödül İçin Yorum Yaz

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