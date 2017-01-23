Siber Güvenlik Milli Olmadıkça Güvende Olmamız Mümkün Değil!

Yaşar Üniversitesi ve HAVELSAN işbirliğiyle düzenlenen CySec 2017 Siber Güvenlik Konferansında, Türkiye'nin dört bir yanından sektör temsilcileri, dernekler, akademisyen ve öğrenciler buluştu. HAVELSAN Teknoloji ve Akademi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, siber güvenlikte milli çözümlerin olmadığı müddetçe güvenli ve güvende olmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Özbilgin, "Siber güvenlikte milli çözümler olmadığı müddetçe güvenli ve güvende olmamız mümkün değil. HAVELSAN, bu alanda yazılımlar üretiyor. Bu alanı ne kadar kendi yazılımlarımızla var edebiliriz, onun üzerine çalışıyoruz. Güvenlik duvarı, log analizi, veri sızıntısı önleme, siber tatbikat gibi milli ürünler geliştirilmeye devam ediyoruz. Şirketlere ve üniversitelere Ar-Ge desteği veriyoruz" dedi.

Siber Güvenliğin Yüzde 97'si Yabancılarda!

Bilgi Güvenliği Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Ünver ise, siber güvenlik pazarındaki yüzde 3'lük payımızı geliştirmemiz gerektiğini belirterek, "JP Morgan, 2017'de siber güvenlik pazarını 120 milyar dolar olarak ön görüyor. Türkiye siber güvenlik pazarının yüzde 97'si yabancıların elinde. Yaklaşık 1,5 milyar dolar siber güvenlik pazarımızda, Türkiye'nin aldığı pay yalnızca 45 milyon dolar. Dışarıya 1,45 milyar dolar aktarıyoruz. Bu pazara ciddi yatırım ve ürün geliştirmek lazım" diye konuştu.

Çok Sayıda Siber Güvenlik Uzmanına İhtiyaç Var!

Sektördeki siber güvenlik uzmanı eksikliğine yine değinen Doç. Dr. Özbilgin, nesnelerin internetinin gün geçtikçe hayata daha fazla girdiğine dikkat çekerek, "Nesnelerin internete bağlanmasıyla tehditlerin şekli değişti, hatta tehditlerin interneti bile diyebiliriz buna. Siber güvenlik burada ön plana çıkıyor. Savunmadan sağlığa, enerjiden ulaşıma her alanda nesnelerin interneti ve onun güvenliği çok önemli. Bu konuda da çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de ve dünyada siber güvenlik alanında ciddi bir eleman açığı var. Ülkemizde 20 bin civarında siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Uzman yetiştirmenin önemine de değinen Doç Dr. Özbilgin, "Dünyada ise 2 milyon uzman eksiği var. HAVELSAN olarak nitelikli insan kaynağı konusuna çok önem veriyoruz. Bu nedenle üniversitelerle olan işbirliklerini hem projeler hem de yeni uzmanlar yetiştirmek adına çok önemsiyoruz" dedi.

Açıkçası ülkemizde bu bağlamda konferansların verilmesi gelecek için büyük önem taşıyor. Siber güvenlik pazarının stratejik açıdan önemli bir pazar olduğununun vurgulanması da mutluluk verici. Umarız ilerleyen yıllarda bu alanda somut gelişmeler sağlanır.

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