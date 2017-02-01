Siber Güvenlik Uzmanından 'Bu Hataya Düşmeyin!' Uyarısı

Siber güvenlik uzmanı Çağrı Aslan, Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ‘Bir Bilene Sor’ adlı söyleşide internet üzerindeki kişisel güvenliğimizin kilit noktalarının altını çizdi. Yapmamamız gerekenleri anlatan Aslan, özellikle sosyal medya güvenliği için önemli bilgiler verdi.

Artık herkesin kullandığı sosyal medya güvenliği hakkında, “Açıkçası sizin hesaplarınızı ele geçirmeyi kafasına koyan bir hacker bir şekilde bunu başaracaktır. Fakat bu seviyede biriyle muhtemelen hiç karşılaşmazsınız.” diyen Aslan, asıl tehlikenin sosyal medya hesaplarınızı ele geçirmeyi motivasyonu haline getiren kişiler olduğunu belirtti. Bu kişilerin, hesapları genelde ‘güvenlik sorusu’ tahmin ederek ele geçirdiğini söyleyen siber güvenlik uzmanı, “Kişisel bilgilerimizi çok iyi tanımadığımız kişilere vermek, en temel risk.” dedi.

“Ortak Ağlar Bağrışarak İletişim Kurar.”

Ortak ağların iletişimini ‘bağrışma’ olarak tanımlayan Çağrı Aslan, “Ağa bağlanan tüm cihazlar birbirleri ile “bağırarak” iletişim kurarlar. Dolayısıyla bu bağrışmalara kulak kabartan bir kimse sizin girdiğiniz internet sitelerinden, şifrelerinize, yazışmalarınızdan, kredi kartı bilgilerinize her türlü bilgiyi elde edebilir.” dedi. Bu işlemin uygun yazılımlarla hemen her tür cihaz kullanılarak yapılabileceğini belirten Aslan, bu sebeple mecbur kalmadıkça ortak ağları tercih etmediğini sözlerine ekledi.

Siber Güvenlik Uzmanlığı Revaçta

Meslektaşlarının iş bulma konusunda sıkıntı yaşamadığını, gerek devlet gerekse özel sektörde çalışabildiğini belirten Çağrı Aslan, “Siber güvenlik uzmanları, Türkiye şartlarında son derece tatmin edici ücretlerle de çalışmaya başlayabilirler.” dedi. Bu alana ilgi duyan herkese, legal sınırlar içinde kalmak kaydıyla bu işe eğilmelerini tavsiye eden Aslan, Kurumların “Açıklarımızı kötü niyetli kişiler bulmadan önce, kendi çalışanlarımız bulsun ve bir mağduriyet yaşamadan açıklarımızı kapatalım” düşüncesinde olduklarını belirtti.

Siber Güvenlik Milli Olmadıkça Güvende Olmamız Mümkün Değil!