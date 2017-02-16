Siber Güvenlik Yarışında Bayrağı Saltbae Yakaladı

Devlet kademesinde yeteneklerini sergilemek isteyen binlerce 'siber yıldız' adayları 'Bayrağı Yakala' Siber Güvenlik Yarışması’nda yarıştılar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) çatısı altında düzenlenen yarışmaya 12 bin 416 bireysel, bin 256 grup kayıtlı yarışmacı katıldı.

20 Ocak günü gerçekleşen yarışma, 24 saat boyunca sürdü. Her hangi bir katılım şartı bulunmayan yarışmada, katılımcılara toplamda 13 soru soruldu. Soruları en kısa sürede cevaplayan grup siber yıldız unvanını kazandı. Bayrağı yakalayan grup Saltbae oldu. Listede ilk 15’e girmeyi başaranlar, Cumhuriyet altını ile ödüllendirilecekler.

Yıldızlara, BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) ve kamudaki siber güvenlik alanlarında çalışma imkanı verilecek. Yine katılımcılara kendilerini geliştirebilmeleri için eğitim imkanları da sunulacak.

Siber güvenliğin önemi her geçen gün artıyor. Dünya çapında alınan önlemler hakkında sık sık haber paylaşıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin kendi ordusunu kurması ve savunmasını geliştirmesi ciddi önem taşıyor.

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