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Siber Polislerden Rekor Tutuklama

siber polis rekor gözaltı

15 Temmuz Darbe girişimin ardından polis, sosyal medyada kontroleri sıkı tutuyor.. Sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle şimdiye kadar 3 bin 894 kişi göz altına alındı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, 15 Temmuz’dan bugüne 69 bin 937 hesabın internet üzerinden terör örgütlerini ve eylemlerini övücü paylaşım yaptığı tespit edildi. 22 bin 88 kimliği belirlenen hesap sahibinden 3 bin 894’ü göz altına alındı. Habere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan kimliği belirlenen diğer hesap sahipleri için de göz altı kararı çıkması bekleniyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin 1,743’ü tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir kısmı adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Habere göre polis, terör örgütünü övücü nitelikte paylaşım yapan diğer sitelerin kullanıcılarının kimliklerini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Sosyal medya üzerinden propaganda yapan ve yurt dışında ikamet eden kullanıcıların bilgileri de sınır kapılarına iletilmiş durumda.

Yazar: - 22.02.2017

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