Türkiye'ye Yönelik Siber Saldırılar 2017'de Artmaya Devam Edecek

Türkiye'de siber saldırı üzerine çalışmalarına devam eden STM, yayınladığı Siber Tehdit Raporu isimli çalışma ile içinde bulunduğumuz yıla dair ön görülerini paylaştı. 2017'de saldırıların daha da yoğunlaşacağı söylendi.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin (STM) Ekim-Aralık aylarını kapsayan Siber Tehdit Raporu'nda, Türkiye 2016 yılında Avrupa Bölgesi’nde fidye yazılım ve online bankacılık saldırılarına maruz kalan ülkeler arasında birinci sırada yer aldığı belirtildi. Kullanıcı adları, parolalar, kredi kartı numaraları, PIN kodlarının çalınması için yapılan saldırıların, çoğunlukla elektronik posta adreslerine gönderilen sahte bağlantı adresleri yoluyla yapıldığının da altı çizildi. "Tordow" isimli mobil bankacılık faaliyetlerini hedef alan bir yazılımın Türkiye'yi tehdit etmeye devam ettiği söylenirken, bu yazılımın güncellenmiş halinin 2017'de de mobil cihazlara saldıracağı da rapora eklendi.

Nesnelerin interneti kullanımı ile birlikte DDoS saldırıların, fidye yazılımlarının, mobil cihazlara, endüstriyel kontrol sistemlerine ve özellikle enerji dağıtım sistemlerine yönelik saldırıların, kurum içi yazışmalara sızma suretiyle yapılacak bilgi hırsızlıklarının ve kapalı sistemlerden veri çalmaya yönelik saldırıların artacağının söylendiği raporda, bu başlıkların 2017'de artacağı belirtilen saldırıların ana konusu olmasının beklendiğini de yazıldı.

Elektrik Dağıtım Sistemleri Hedefte

Son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin sebeplerinden bir tanesi de siber saldırılar olarak gösteren STM, dağıtım şebekelerinde nesnelerin interneti teknolojilerinin kullanımının artmasıyla zararlı yazılım tehditlerinin arttığını ve siber saldırıların bu yolla yoğunlaştığını da vurguladı. 2017 yılında Endüstriyel Kontrol Sistemlerine ve özellikle de bu tür sistemleri bünyesinde yoğun olarak barındıran Enerji Dağıtım Sistemlerine yönelik saldırılarda artış olacağı da raporda kendine yer buldu.

Siber propaganda saldırılarına da dikkat çeken STM, bu yolla kötü niyetli kişi ve terör örgütlerinin, sosyal medyayı suistimal ederek siyasi ve toplumsal olaylara yön vermeye çalışacakları yönünde açıklamalar yaptı. Şirket yeni kurduğu "Siber Füzyon Merkezi" ile birlikte "Capture the Flag" etkinlikleri düzenleyerek, kurumların sistemlerinde bulunan açıkların tespitini yapmayı ve bunları düzeltmenin yollarını arayacağını da beyan etti.

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