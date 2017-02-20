Siber Savaş Başlamadı Ama Tüm Ülkeler Buna Hazır

Kaspersky Lab’ın Kurucusu ve Üst Yöneticisi olan Kaspersky, "Siber savaşların daha henüz başlamadığını ancak ülkelerin bu savaşa hazır olduğunu" söyledi. Kasperskiye göre dünyada birçok ülkenin siber silahları var ve zamanı gelince bunları ustalıkla kullanabilecekler.

Kaspersky Lab’ın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, AA muhabirine küresel bir sorun haline gelen siber suçlar, bunların nasıl önleneceği siber savaşlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaspersky, siber suçların dünya ekonomisine yıllık zararının 500 milyar dolar olduğunu söyleyerek, bu zararın Türkiye milli gelirinin yarısından fazla olduğunu da dikkat çekti. Böyle bir zararı önlemek için yapılması gerekenleri; teknoloji ürünlerini geliştirmek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve kamu sektörüyle ortak çalışmak. Özellikle, İnterpol ve Europol gibi uluslararası organizasyonlarla iş birliği yapmak olduğunu açıkladı. Kaspersky bu dört önemli adımı uyguladıklarını da hatırlattı.

Kaspersky, "ABD, Rusya, Çin ve Japonya gibi birçok büyük devlet silahlı kuvvetlerinde 'siber birimler' kurduğunu açıkladılar. Örneğin ABD ordusu siber silahlar geliştirmek için şirketlerle çalışmalar ve anlaşmalar yapıyor. Birçok ülke siber silahlara sahip ve siber savaşlara hazır" dedi.

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