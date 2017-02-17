Siber Savunma Tek Merkezden Yönetilecek

Türkiye, ciddi siber saldırı altında. Tüm Dünya’da olduğu gibi bu konuyla ilgili çalışmalar ülkemizde de sürdürülüyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile TÜBİTAK gibi kurumlarda ayrı ayrı yürütülen çalışmalara, Cumhurbaşkanlığından tek çatı altına toplanma emri geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan siber güvenlik altyapısı güçlendirme çalışmaları artık tek elden yönetilecek. ‘Bayrağı Yakala’ gibi siber güvenlik yarışmalarıyla keşfedilen uzmanlar ülke güvenliği için aynı merkezden ve birlikte çalışacak.

Amerika seçimlerinde ve NATO raporlarında ortaya çıkarılan siber saldırıların boyutu çok büyük. Bu derece büyük kapsamlı saldırılarla savaşacak, ‘siber ordu’ya olan ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Keşfedilen açıkların kapatılması ve gelecek siber saldırılara karşı önlem alınması için geçilecek bu yeni sistem, savunmamızı pekiştirecek. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda konuyla ilgili bir merkez kurulacağı da gelen haberler arasında.

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