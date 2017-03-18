Sid Meier's Civilization VI'nın Demosu Yayınlandı

Firaxis Games firması tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını 2K Games'in üstlendiği efsanevi strateji oyunu serisini yeni versiyonu Civilization VI, PC platformu için 21 Ekim 2016 tarihinde çıkış yapmıştı.

Piyasaya ilk çıkışının ardından uzun bir süre geçmiş olsa da birçok oyuncunun beğenerek oynadığı Sid Meier's Civilization VI'nın ücretsiz bir demosu şimdi yayınlandı. Bu demoyu indiren oyuncular Qin Shi Huang'ın liderliğindeki Çin ile oynayabilecekler. Taş devrinden bilgi çağına kadar geniş bir zaman aralığında imparatorluklar kurup yönettiğimiz bu Civilization serisine yabancı olan oyuncular ise tutorial kısmını inceleyerek oyunun oynanışıyla ilgili bilgi edinebiliyorlar.

İndir Civilization VI Sıra Tabanlı Strateji Oyunu

Yayınlanan 3.4 GB boyutundaki bu demoya oyunun Steam sayfası üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca Civilization VI'nın şu an %20 indirimle 175.20TL'ye satıldığını da hatırlatalım.

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