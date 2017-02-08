Siege of Heroes: Ruin, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Fantastik bir dünyada geçen oyunda becerilerinizi sergiliyorsunuz.

Birbirinden farklı kahramanlara sahip olan oyunda tüm rol yapma oyunlarındaki gibi savaşlara katılıyor ve deneyim puanınızı arttırmaya çalışıyorsunuz. Fantastik dünyalarda geçen oyunda birbirinden güçlü karakterlere sahip olabiliyor ve becerilerini de geliştirebiliyorsunuz. Farklı farklı yetenekleri de kullanabileceğiniz oyunda birbirinden zorlu görevleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Rakiplerinizle savaşlara katılabiliyor ve arkadaşlarınızla da ittifak kurabiliyorsunuz. Kendi bölgenizi koruyor ve yeni bölgeleri de kendi topraklarınıza katabiliyorsunuz. Son derece eğlenceli olan Siege of Heroes: Ruin, stratejik bilginizi de sonuna kadar test ediyor.

Savunma oyunu olarak da nitelendirebileceğimiz oyunda heyecan verici mücadeleler oluyor. Şeytanlarla köleler arasında geçen oyunda mükemmel zaman geçiriyor ve boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Grafikleri de oldukça kaliteli olan oyunda yer alan sesler de sizi oyunun içine çekiyor.

Siege of Heroes: Ruin oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.