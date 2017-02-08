Siege of Heroes: Ruin, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur. Birbirinden heyecanlı savaşlara katıldığınız oyunda yeteneklerinizi gösteriyorsunuz.

Şeytanlar ve köleler arasında geçen mücadeleyi konu alan oyun, fantastik sahneleri ve heyecan dolu savaşlarıyla ilgi çekmeyi başarıyor. Yeteneklerin ve becerilerin sergilendiği oyunda bazen savunma, bazen de saldırı yapıyorsunuz. Kale savunma oyunu tarzında da bir kurguya sahip olan oyunda savunma ve saldırı olayları harmanlanmış durumda. Bu nedenle stratejik düşünmeli ve en iyi hamleyi yapmalısınız. Farklı karakterlerin yer aldığı oyunda karakterinizi geliştirebiliyor ve daha güçlü bir hale bürünebiliyorsunuz. Ayrıca oyunda kendinize toprak dahil edebiliyor ve hakimiyet alanınızı genişletebiliyorsunuz.

Birbirinden güçlü karaktere sahip olan oyunda yüksek kaliteli grafikler de yer alıyor. Mükemmel zaman geçirmenizi sağlayan oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyor ve bağımlılık yaşayabiliyorsunuz. Rol yapma oyunu arıyorsanız bu oyunun hoşunuza gideceğini de söyleyebilirim.

Siege of Heroes: Ruin oyununu iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.