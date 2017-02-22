Siege Raid
Güçlü kartları toplayın, kahraman birliklerinizi kurun.
Siege Raid, mobilde kartlarla oynanan gerçek zamanlı strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunda kartları toplayarak oluşturduğunuz ordunuzla online savaşlara katılıyor, dünya sıralamasına girmeye çalışıyor, ödüllü meydan okumalarda gücünüzü gösteriyorsunuz.
Minimalist görsellere sahip strateji oyununda savaşarak en güçlü kartları toplamaya çalışıyor, kartlarınızı savaş alanında akıllıca sürükleyerek düşman kalelerini almaya çalışıyorsunuz. Sadece online oynayabildiğiniz savaş oyununda derin strateji uygulayarak ilerleyebildiğiniz birçok mod var. Dünya genelinde oyuncularla gerçek zamanlı olarak savaştığınız bir mod, global arenalarda çarpıştığınız daha zorlu geçen bir mod, farklı zorluk düzeylerinde oynayabildiğiniz ve büyük ödüllerin sahibi olduğunuz zindan modu ve her daim savaş görevleri içeren günlük meydan okumalar seçilebilir oyun modları arasında.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- DH Games
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