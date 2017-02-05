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Silent Phone
TamindirMobilİletişimSilent Phone - IPhone Ve IPad Için Güvenli Mesajlaşma Uygulaması

Silent Phone

(iOS)
Silent Phone İndir Hemen İndir

47.6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Silent Phone
Silent Phone
Silent Phone
Silent Phone
Silent Phone

Silent Phone uygulaması ile iOS cihazlarınızdan güvenli bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Silent Phone uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan güvenli bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

Telefon görüşmelerinizin takip edilmesinden endişe ediyorsanız, Silent Phone uygulaması tam size göre. Sesli, görüntülü görüşmenin yanında yazılı mesajlarınızı da şifreleme imkanı sunan uygulama, bu görüşmelerinizi uçtan uca şifreleme protokolüyle koruma altına alıyor.

HD kalitesinde sesli görüşme imkanı da sunan Silent Phone uygulamasında mesajlarınızı otomatik olarak silinecek şekilde de ayarlayabilmeniz mümkün. iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulamanın özellikleri şu şekilde:

  • HD kalitesinde sesli görüşme,
  • Sesli, görüntülü ve yazılı mesajları koruma,
  • Güvenli sesli notlar,
  • PDF, DOCX, MOV, MP4, PNG ve JPG dosyalarını güvenli bir şekilde gönderme,
  • Silent World üyesi olmayan kişilerle iletişim kurabilme.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.3 ve üzeri
Üretici:
Silent Circle
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