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Silly Sausage: Doggy Dessert
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Silly Sausage: Doggy Dessert

Silly Sausage: Doggy Dessert İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Silly Sausage: Doggy Dessert
Silly Sausage: Doggy Dessert
Silly Sausage: Doggy Dessert
Silly Sausage: Doggy Dessert
Silly Sausage: Doggy Dessert

Yılan gibi hareket eden sosis köğeğin maceraları kaldığı yerden devam ediyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 41 dakika önce

Silly Sausage: Doggy Dessert şapşal bir oyun kahramanını yönettiğiniz, kendine has oynanış yapısıyla dikkat çeken bir mobil platform oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Silly Sausage: Doggy Dessert, serinin ikinci oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Serinin ilk oyununda tatlıya bayılan ve sosis şeklinde bir vücuda sahip olan kahramanımızla birlikte maceraya atılmıştık. Kahramanımızın özel yeteneği ise vücudunun oldukça esnek olmasıydı. Bu da kahramanımızın bir yılan gibi hareket edebilmesini, dar yerlerden rahatça geçebilmesini mümkün kılıyor.

Silly Sausage: Doggy Dessert'in oyun yapısı klasik bir 2 boyutlu platform oyunu ile Nokia telefonların vazgeçilmez oyunlarından olan Snake oyununun karşımı olarak düşünülebilir. Kahramanımız tıpkı Snake oyununda olduğu gibi ilerlerken mücevherleri ve tatlıları topluyor, tuzakları aşmaya çalışıyor.

Renkli retro tarzda grafiklere sahip olan Silly Sausage: Doggy Dessert kolay bir şekilde oynanabilmekte.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Nitrome
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