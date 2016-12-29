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Silly Sausage: Doggy Dessert
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Silly Sausage: Doggy Dessert

(iOS)
Silly Sausage: Doggy Dessert İndir Hemen İndir

90.2 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Silly Sausage: Doggy Dessert
Silly Sausage: Doggy Dessert
Silly Sausage: Doggy Dessert
Silly Sausage: Doggy Dessert
Silly Sausage: Doggy Dessert

Şapsal sosis köpeğin maceraları kaldığı yerden devam ediyor!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Silly Sausage: Doggy Dessert eğer boş vakitlerinizi eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil platform oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Silly Sausage: Doggy Dessert'da oldukça ilgniç bir oyun kahramanı bizi bekliyor. Oyunumuzun ana kahramanı olan sosis şeklindeki köpek, serinin 2. oyununda karşısına çıkan engelleri ve tuzakları aşmaya çablıyor. Biz de ona bu macerasında eşlik ediyoruz.

Silly Sausage: Doggy Dessert oynanış olarak bize Nokia 3310 telefonların klasik oyunu olan Snake oyununa benzer bir yapı sunuyor. Oyunda 2 boyutlu bir platform oyununda olduğu gibi ekranda yatay olarak ilerliyoruz. Fakat kahramanımız snake oyunundaki yılan gibi hareket ediyor. Bölümleri geçebilmek için tuzakları ve engelleri aşamamız gerekiyor. Mücevherleri ve tatlıları toplayarka da kazandığımız puanı artırabiliyoruz.

Silly Sausage: Doggy Dessert kolay kontrollere ve renkli 2 boyutlu retro grafiklere sahip.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri,
Üretici:
Nitrome
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