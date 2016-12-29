Silly Sausage: Doggy Dessert eğer boş vakitlerinizi eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil platform oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Silly Sausage: Doggy Dessert'da oldukça ilgniç bir oyun kahramanı bizi bekliyor. Oyunumuzun ana kahramanı olan sosis şeklindeki köpek, serinin 2. oyununda karşısına çıkan engelleri ve tuzakları aşmaya çablıyor. Biz de ona bu macerasında eşlik ediyoruz.

Silly Sausage: Doggy Dessert oynanış olarak bize Nokia 3310 telefonların klasik oyunu olan Snake oyununa benzer bir yapı sunuyor. Oyunda 2 boyutlu bir platform oyununda olduğu gibi ekranda yatay olarak ilerliyoruz. Fakat kahramanımız snake oyunundaki yılan gibi hareket ediyor. Bölümleri geçebilmek için tuzakları ve engelleri aşamamız gerekiyor. Mücevherleri ve tatlıları toplayarka da kazandığımız puanı artırabiliyoruz.

Silly Sausage: Doggy Dessert kolay kontrollere ve renkli 2 boyutlu retro grafiklere sahip.