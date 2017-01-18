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SİM
TamindirMobilYaşamSİM - Android İçin Kadınlara Özel Uygulama

SİM

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
SİM
SİM
SİM
SİM
SİM

Moda, güzellik, astroloji, alışveriş, çocuk bakımı... Kadına dair her şey Turkcell SİM uygulamasında.

Erkan Calp Son güncelleme 6 dakika önce

SİM, moda, güzellik, astroloji, alışveriş, bebek – çocuk bakımı ve daha birçok konuyla ilgili kadınların hayatını kolaylaştıran bilgiler içeren Turkcell uygulaması. Turkcell abonesi olarak Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz uygulamada eviniz, çocuğunuz ve kendiniz için faydalı içeriğe ulaşabiliyorsunuz.

Kadınların ilgisini çeken, hayatlarında önem verdikleri hemen her şeyi tek bir uygulamada birleştiren Turkcell SİM uygulamasının mobil platformda eşi benzerine rastlamadığımı söylemem gerek. Benim için, çocuğum için ve evim için kategorilerine sahip uygulamada yok yok diyebilirim. Ev için ideal çiçek seçimi, çocuk odası dekorasyonu, bebek gelişim karnesi, albüm yapma, çocuklar için ücretsiz çizgi filmler, kadınların en çok tercih ettiği tarifeler… İçeriğiyle dopdolu bir uygulama SİM.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
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