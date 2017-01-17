SİM, Turkcell’in kadınlara özel çıkardığı yaşam stili uygulaması. Sadece iOS platformunda yer alan uygulamada kadınların ihtiyaç duyacağı, dikkatini çeken her şey mevcut. Moda, güzellik, astroloji, bebek ve çocuk bakımı gibi bir kadının hayatında önem arz eden her şey Turkcell SİM uygulamasında karşımıza çıkıyor.

Kadınların iPhone’larına ücretsiz indirip kullanabildiği yaşam uygulaması tek kelimeyle mükemmel hazırlanmış. Benim için, çocuğum için ve evim için olmak üzere üç kategoriye ayrılmış uygulamada anneler çocuklarının gelişimlerini takip edebiliyor ve fotoğraf albümü oluşturabiliyor, çizgi filmleri ücretsiz ve internet paketinden harcamadan izletebiliyor. Bunun yanı sıra burç yorumları, trend giysiler, güzellik püf noktaları ve ipuçları gibi kadının arayabileceği tüm içerikler SİM’de toplanıyor.