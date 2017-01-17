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SİM
TamindirMobilYaşamSİM - IPhone İçin Kadınlara Özel Uygulama

SİM

SİM İndir Hemen İndir

65 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
SİM
SİM
SİM
SİM
SİM

Moda, yaşam, güzellik, astroloji, bebek & çocuk bakımı ve daha fazlası Turkcell SİM'de.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

SİM, Turkcell’in kadınlara özel çıkardığı yaşam stili uygulaması. Sadece iOS platformunda yer alan uygulamada kadınların ihtiyaç duyacağı, dikkatini çeken her şey mevcut. Moda, güzellik, astroloji, bebek ve çocuk bakımı gibi bir kadının hayatında önem arz eden her şey Turkcell SİM uygulamasında karşımıza çıkıyor.

Kadınların iPhone’larına ücretsiz indirip kullanabildiği yaşam uygulaması tek kelimeyle mükemmel hazırlanmış. Benim için, çocuğum için ve evim için olmak üzere üç kategoriye ayrılmış uygulamada anneler çocuklarının gelişimlerini takip edebiliyor ve fotoğraf albümü oluşturabiliyor, çizgi filmleri ücretsiz ve internet paketinden harcamadan izletebiliyor. Bunun yanı sıra burç yorumları, trend giysiler, güzellik püf noktaları ve ipuçları gibi kadının arayabileceği tüm içerikler SİM’de toplanıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
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