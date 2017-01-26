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Sinematik Anlatıyı Oyun Mekaniği ile Harmanlayan Korku Oyunu: Apocalypse Now

Psikolojik Korku Oyunu Apocalypse Now

Apocalypse Now, sinemanın kült haline gelen yapımlarından biriydi. 1979 yılında yayınlanmasının ardından, evrensel bir yönetmen haline gelen Francis Ford Coppola'nın Vietnam Savaşı destanı, sayısız kariyeri başlattı ve o tarihten bu yana hemen hemen her türlü eğlenceyi etkileyen kültürel yapımlar üzerinde bir iz bıraktı. Bu etki daha çok video oyunları üzerinde gerçekleşti. Usta bir grup geliştirici, sinematik anlatıyı oyun mekaniği ile harmanlayan Apocalypse Now'ı duyurdu.

Oyun ile ilgili ayrıntılar Kickstarter sayfasında şu şekilde paylaşılmış: "Sinematik bir anlatıyı rol yapma oyun mekaniği ile harmanyacak psikolojik bir korku oyunu". Dahası, filmin öyküsünden hareketle oyun içerisinde farklı seçimler yapabileceğiz, kararlara müdahele edebileceğiz ve her oyuncu için benzersiz bir deneyim olacak. Bu, tipik bir kaçış oyunu ya da FPS oyunu olmayacak, aksine kendi maceramızı kendimiz yaratacağız.

Apocalypse Now

Apocalypse Now'ı güzel kılacak detaylardan biri de Coppola'nın ve American Zoetrope yapım şirketinin yardımıyla birleşebileceği söylentisi oldu. Diğer yandan 2019 yılında, yani filmin 40. yılında tam sürümün yayınlanması bekleniyor. Fakat bunun öncesinde 900 bin dolarlık bir desteğe ihtiyaç duyuluyor. Eğer bu güzel yapıma destek olmak isterseniz, oyunun Kickstarter sayfasına göz atabilirsiniz.

İndir6.3 MB
Kickstarter Android
Kickstarter Android Android için Teknoloji Projeleri Takip ve Keşif Uygulaması

İndir18 MB
Kickstarter iOS
Kickstarter iOS iPhone ve iPad için Kickstarter Uygulaması

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Yazar: - 26.01.2017

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