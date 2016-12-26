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Sisma
TamindirWindowsGüvenlikŞifrelemeSisma - Parola Yönetim Aracı

Sisma

5.1
Sisma İndir Hemen İndir

2.05 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Sisma
Sisma
Sisma

Sosyal medya parolalarınızı güvenle saklayabilir ve güçlü şifreler oluşturabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 5 saat önce

Sisma, masaüstü bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz güçlü bir parola yönetim aracı olarak karşımıza çıkıyor. Sisma ile kolay bir şekilde tüm parolalarınızı saklayabiliyor ve aynı zamanda güçlü parolalar oluşturabiliyorsunuz.

Tamamen ücretsiz olan Sisma, 256 bitlik güçlü şifreleme standartlarına sahip olan ve güvenli bir veritabanı hizmeti sunan araçtır. Windows işletim sistemine sahip masaüstü bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz Sisma, sizin için rastgele şifreler üretiyor ve hesaplarınızı güven içinde tutmanızı sağlıyor. Rahat bir şekilde şifrelerinizi saklamanızı da sağlayan Sisma, farklı veritabanları oluşturmanızı da sağlıyor. Ayrıca sosyal medya şifrelerinizi de analiz eden Sisma, zayıf şifreler yakaladığında sizi uyarıyor. Minimal boyutları ve kullanışlı arayüzü ile Sisma her kullanıcının bilgisayarında olması gerekiyor. 

Güçlü özellikleri, basit kullanımı ve kullanışlı arayüzü ile Sisma aracını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Digital Confidence

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