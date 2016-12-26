Sisma, masaüstü bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz güçlü bir parola yönetim aracı olarak karşımıza çıkıyor. Sisma ile kolay bir şekilde tüm parolalarınızı saklayabiliyor ve aynı zamanda güçlü parolalar oluşturabiliyorsunuz.

Tamamen ücretsiz olan Sisma, 256 bitlik güçlü şifreleme standartlarına sahip olan ve güvenli bir veritabanı hizmeti sunan araçtır. Windows işletim sistemine sahip masaüstü bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz Sisma, sizin için rastgele şifreler üretiyor ve hesaplarınızı güven içinde tutmanızı sağlıyor. Rahat bir şekilde şifrelerinizi saklamanızı da sağlayan Sisma, farklı veritabanları oluşturmanızı da sağlıyor. Ayrıca sosyal medya şifrelerinizi de analiz eden Sisma, zayıf şifreler yakaladığında sizi uyarıyor. Minimal boyutları ve kullanışlı arayüzü ile Sisma her kullanıcının bilgisayarında olması gerekiyor.

Güçlü özellikleri, basit kullanımı ve kullanışlı arayüzü ile Sisma aracını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.