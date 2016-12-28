2017’de İnterneti Terk Edip Kafanızı Nasıl Dinlersiniz

2016 biraz kafanızı şişirmedi mi? Sosyal medya ve ülke gündeminin yıldırıcı yoğunluğu ile beraber yalan haber çılgınlığı, sürekli internette olan bünyelere pek de iyi gelmiyor aslında.

Dışarıda bir hayatın olduğunu 2016’da kaçırdıysanız işte size bir fırsat daha. 2017’de kendinizi biraz daha iyi tanımanız için biraz internetten uzak kalmanız belki hem sizin hem de sevdikleriniz için hayırlı olabilir. Peki, bu bağımlılıktan kurtulmak için nasıl bir yöntem izlemelisiniz? Merak etmeyin, cevabı bizde. Bunun için tek yapmanız gereken kendinizi şımartmak ve sizi akıllı telefonunuz ve internet alışkanlığınızdan uzak tutacak hediyeler almak. Evet, hem kendinize hem de sevdiklerinize.

Doğru düzgün bir çalar saat alın

Sabah kalktığınızda ilk gördüğünüz şey telefonunuzun ekranıysa, durumunuz vahim. Büyük olasılıkla gün boyunca başka bir şey ile ilgilenmeyeceksiniz. Bunun için tek yapmanız gereken, telefonu yatağınızdan uzakta bir yere bırakarak kendinizi şirin bir çalar saatin kollarına bırakmak. Hatta bu saat sizi güzel bir müzik ile uyandırsın istiyorsanız radyolu bir tane satın alın. Böylece telefonunuzdan uzak kalarak kalkar kalkmaz kim mesaj atmış, kaç kişi Instagram’da fotoğrafınızı beğenmiş, o ne demiş, bu nasıl yorum yapmış tantanasına sabahın köründe başlamazsınız.

Vakit alacak bir hobi edinin

Aklınızı ve ellerinizi meşgul tutacak bir hobi edinmenizde fayda var. Bu konuda özellikle mutfak uğraşları, fotoğrafçılık ya da maket yapımı gibi uğraşlara yönelebilirsiniz. Bu durumda bir yemek kitabı veya fotoğraf makinesi ya da hoş bir maket yapma kiti satın alabilirsiniz.

Her şeyi aynı anda kontrol etmekten vazgeçin

İnternet ile meşgul olduğunuz zaman mutlaka arada günlük işlerinde devam etmesini sağlamak açısından “multitask” yani birden fazla işi bir arada yapıyor olma alışkanlığı doğuyor. Bu noktada hiçbir işimizi tam anlamıyla tamamlamak gibi bir durum söz konusu olamıyor. Bu şekilde yarım yamalak, hiçbir şeye tam olarak odaklanamadan çalışmak hem potansiyel iş gücümüzü etkiliyor hem de yaptığımız işin özenli olmamasına yol açıyor. Sır çevrimiçi gündemi kaçıramamak ya da sohbetlere laf yetiştirmek için bu alışkanlığımızdan vaz geçmemiz gerekiyor.

Cep telefonunuzu haftada birkaç kez evde bırakın

Aralıklarla cep telefonundan uzak durmaya çalışın. Market alışverişlerinizde listelerinizi kağıtlara yazın, dostlarınızla buluştuğunuzda yanınızda telefon taşımayın, sık sık yürüyüş yapın bu verdiğiniz aralarda telefonunuz yanınızda olsa bile e-posta ve sosyal medya ile ilgilenmeyin. Mümkünse sosyal aktivitelerinizde ve dost toplantılarında telefonunuza bakmayın bile. İnanın bir şey kaçırmazsınız.

Çevrimiçi günlüğü ya da öyküler yazın

Cep telefonunuzu kullanarak internette ne kadar vakit geçirdiğinizi not alın. Cep telefonunuzdan uzak durmayı ne kadar başarabiliyor olduğunuz hakkında kendinize yalan söylemeyeceğiniz için zaman içinde çevrimiçi aktivitelerinizin azalmaya başladığını fark edeceksiniz. Günlük rutin içerisinde kendinize değil de internete vakit ayırıyor olduğunuzu fark ederek boşa giden zamana üzüleceksiniz. Kendi kendinize yaptığınız bu motivasyonun sonuçları sizinle günlüğünüz arasında kalacak. Bu da kendinize daha çok zaman ayırmanıza yol açacak.

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