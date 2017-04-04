Size Hasta Olduğunuzu Haber Veren Kontak Lens Geliştirildi

Bir kontak lens düşünün, bütün vücudunuzu kontrol edebilen, farklı koşullarda yaşadığınız her anomaliyi size haber vererek sağlık durumunuzu takip edebilen bir tıbbi araç olarak gözünüze yerleştirebiliyorsunuz. Bu lensler, artık bilim kurgu senaryosu değiller, gerçekleşmelerine çok az kaldı.

Yeni geliştirilen bir kontak lens, ultra ince transistorlar ve sensörlerle donatılmış düzenekleriyle tam da bu anlattıklarımızı yapabiliyor ve cihaz, organlarınızda yanlış bir şeyler olduğunu hemen tespit ederek sizi uyarabiliyor. ABD'nin Oregon Eyalet Üniversitesinde bir profesör olan Gregory Herman, şeffaf biyosensörlerle oluşturulmuş lenslerin çeşitli hastalıkları tespit edebiliyor olmasının geliştirilmesinde çalışan bir grubu yönetiyor. Herman, son derece gelişmiş ve geleceğin tıp buluşlarına ışık tutacak bu lenslerin, hastalıklara tanı koyabilmekte bir uzman doktor kadar iyi olmasına çaba gösterdiklerini söylüyor.

Bu buluşun tam anlamıyla geliştirildikten sonra eczanelerde raflara yerleşmesine çok bir zaman kalmadığını da söyleyen Prof. Herman, özellikle sürekli kontrol altında tutulması gereken diyabetik hastalar için lenslerin öneminin büyük olduğunu savunuyor. Biyosensörlü lensler tüm vücuda yerleştirilen benzeri tıbbi aparatlardan daha hızlı ve üüvenli bir metot sunuyorlar. Özellikle deri altına yerleştirilen muadil cihazlar gibi hiçbir rahatsızlık da vermiyorlar.

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