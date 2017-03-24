Sizi İyilik Meleğine Dönüştüren Alışveriş Uygulaması 'givin' Çıktı

Evde “öylece” duran eşyaların satılarak sivil toplum kuruluşlarına bağışa dönüşeceği; alışverişi sosyal faydaya, kullanıcısını modern kahramana dönüştüren uygulama “givin” çıktı. Kullanılmayan eşyaların satılması yoluyla TEGV, TOG, Koruncuk ve Tohum Otizm olmak üzere 4 sivil toplum kuruluşuna fon oluşturan givin, “Alışverişin en anlamlı hali” sloganıyla hareket ediyor.

Sizi hem eğitime destek veren hem de bir iyilik meleğine dönüştüren harika bir uygulama olan givin, Boğaziçi Üniversitesi mezunu sosyal girişimci Başak Süer’in fikri. Givin’in, sosyal faydayı teknolojiyle birleştirerek herkesin katılımına uygun bir yol sunacağını aktaran Süer, eğitime katkı sağlamak istediklerini vurguladı.

Uygulama hakkında açıklama yapan Süer, "Her şey için, kişiye özel uygulamaların geliştirildiği bir dönemde, farklı sosyal fayda yöntemlerini araştırırken ‘veren bir marka olmak’ misyonuyla yola çıkan TOMS’un hikayesinden çok etkilendim. Kullanıcıların, kendi sahip olduklarıyla, alışveriş yaparken bile sivil toplum kuruluşlarına fon yaratabilecekleri mobil uygulama fikri böyle doğdu. Atmaya kıyılamayan ve satmak için uğraşılmayan eşyalar aracılığıyla eğitime katkı sağlamayı amaç edindik” dedi.

Başak Süer girişimi ile ilgili ayrıca, “Belki hiçbirimiz dünyayı kurtaran bir kahraman olmayacağız. Ama sahip olduklarımızla harekete geçerek kendimizin en kahraman versiyonu olabileceğimize inanıyoruz. Bu fikirle, Givin mobil uygulamasını, elindekilerle harekete geçebilecek modern kahramanlar için yarattık. Eminim ki sizin de, sizde durduğundan daha çok anlam yaratabilecek bir sürü eşyanız ve almaya niyetlendiğiniz başka şeyler var. Elinizdekilerle harekete geçip bize katılmanız için sizi bekliyoruz” açıklamasında da bulundu.

Tüm Gelirler Eğitime Gidecek!

Türkiye’nin sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamak için geliştirilmiş ilk iş modeli ve mobil uygulaması olan Givin’in “bana para vermene gerek yok, bağış yap” ilkesiyle kullanıcıların uygulama üzerinden bir eşyayı almak için yaptıkları ödemeler, satıcı kişinin seçtiği TEGV, TOG, Koruncuk ve Tohum Otizm vakıflarından birine bağışlanıyor. Böylece kullanılmayan bir eşya, kullanılacak bir eşyaya dönüşürken, belirlenen satış değeri de eğitime destek olmuş oluyor. Givin ile yapılan bağışın nasıl kullanılacağını proje ekranlarından görebiliyor, desteklediğiniz projeler tamamlandığında da bilgilendiriliyorsunuz.

Givin Nasıl Çalışır?

Givin ile kolay, güvenilir ve istediğiniz şekilde, sahip olduklarınızı desteğe dönüştürebilirsiniz:

Kullanmadığın eşyanın bilgilerini ve fiyatını gir, satış gelirinle desteklemek istediğin projeyi seç ve sosyal medyada paylaş,

Eşyan satılsın ve ödeme uygulama üstünden yapılsın,

Eşyanı satın alan kişiye gönder, kargo masrafı ondan olsun,

Sattığın eşyanın geliri de seçtiğin STK projesiyle daha eğitimli bir geleceğe destek olsun.

Givin Google Play ve Apple Store’dan indirilebiliyor. Ayrıntılı bilgi için Givin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak uygulamayı da cihazınıza indirebilirsiniz:

İndir givin Android Android için Alışveriş Uygulaması

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