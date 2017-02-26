Skull Towers
İskelet ordusu, kötü lordlar şatoyu kuşatmak üzere
Skull Towers, birinci şahıs kamera açısından oynanan nadir kule savunma oyunlarından biri. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan strateji odaklı kule savunma oyununda şatoyu saran iskelet ordusu, kötü lordlar ve daha nice düşmanı sınır çizgisini aşmadan öldürmeniz gerekiyor. Stratejinizi sürekli değiştirmek zorunda olduğunuz oyunda aksiyon hiç dinmiyor.
Şatoyu ele geçirmek üzere akın akın gelen sihirbaz, şövalye, gladyatör ve daha nice farklı savaşçı ruhlu iskeletlerden oluşan bir orduya karşı mücadele veriyorsunuz oyunda. Mezarlık, bataklık, kalıntılar gibi 24’ün üzerinde farklı atmosfer sunan savaş alanlarında saldırıları engellemeye çalışıyorsunuz. Düşmanları durdurabilecek tek kişisiniz ancak kullanabildiğiniz birçok etkili silah mevcut. Alev fırlatan mancınık, alev okları, barikatlar, zehirli bitkiler, buz küpleri, patlayıcılar silahlarınızdan sadece birkaçı.
Yüksek kalitede 3 boyutlu grafikler ve orijinal müzikler sunan fps strateji oyununda kuleler, silahlar, eşyalar ve düşmanlarınızın bilgilerini içeren oyun içi ansiklopedi de yer alıyor ki daha öncesinde hiçbir kule savunma oyununda buna denk gelmedim.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Genera Games
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