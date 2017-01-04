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Sky Blocks Pusher: Sokoban
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Sky Blocks Pusher: Sokoban

Sky Blocks Pusher: Sokoban İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Sky Blocks Pusher: Sokoban
Sky Blocks Pusher: Sokoban
Sky Blocks Pusher: Sokoban
Sky Blocks Pusher: Sokoban
Sky Blocks Pusher: Sokoban

İş makinesini kullanarak tüm boşlukları bloklarla doldurun!

Uğur Sağlam Son güncelleme 2 saat önce

Otobüs şoförlerinin çok sevdiği "boşlukları dolduralım" sözünü herkes bilir. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Sky Blocks Pusher: Sokoban oyununda da boşlukları doldurmanız gerekiyor. Yalnız bu sefer otobüsteki boşluklardan değil oyundaki blok boşluklarından bahsediyoruz.

Sky Blocks Pusher: Sokoban oyununda size bir araç veriliyor ve bu aracı kullanarak blokları tamamlamanız söyleniyor. Sizin yapmanız gereken işlem işte bu kadar basit. Hemen size verilen araca binin ve tüm blokları iterek boşluklara düşürmeye çalışın. Sky Blocks Pusher: Sokoban oyununda mavi kısımlar boşluk oluyor. Sizin kırmızı blokları mavi boşlukların üzerine getirmeniz lazım. Bu işlemi yaptığınızda boşluk kapanıyor ve yeni bölümlere geçebiliyorsunuz.

Her yeni bölümde daha fazla boşluk kapattırmayı amaçlayan Sky Blocks Pusher: Sokoban, bölümlerde ilerledikçe daha zor bir hal alıyor. Zorlu bölümlerde blokları götürmek için yol açamıyorsunuz. Dolayısıyla da blokları götürüp boşlukları dolduramıyorsunuz. İşte bu gibi zorlu kısımlarda taktiksel düşünmelisiniz. Blokları tek tek belirli bir köşeye taşımalı ve en uzak boşluktan en yakın boşluğa doğru doldurma işlemini yapmalısınız.

Oldukça zevkli bir oyun olan Sky Blocks Pusher: Sokoban'i şimdi indirip boş zamanlarınızda oynayabilirsiniz. İyi eğlenceler!

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Almanca Japonca
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Mobi2Fun Private Limited
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