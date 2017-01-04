Otobüs şoförlerinin çok sevdiği "boşlukları dolduralım" sözünü herkes bilir. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Sky Blocks Pusher: Sokoban oyununda da boşlukları doldurmanız gerekiyor. Yalnız bu sefer otobüsteki boşluklardan değil oyundaki blok boşluklarından bahsediyoruz.

Sky Blocks Pusher: Sokoban oyununda size bir araç veriliyor ve bu aracı kullanarak blokları tamamlamanız söyleniyor. Sizin yapmanız gereken işlem işte bu kadar basit. Hemen size verilen araca binin ve tüm blokları iterek boşluklara düşürmeye çalışın. Sky Blocks Pusher: Sokoban oyununda mavi kısımlar boşluk oluyor. Sizin kırmızı blokları mavi boşlukların üzerine getirmeniz lazım. Bu işlemi yaptığınızda boşluk kapanıyor ve yeni bölümlere geçebiliyorsunuz.

Her yeni bölümde daha fazla boşluk kapattırmayı amaçlayan Sky Blocks Pusher: Sokoban, bölümlerde ilerledikçe daha zor bir hal alıyor. Zorlu bölümlerde blokları götürmek için yol açamıyorsunuz. Dolayısıyla da blokları götürüp boşlukları dolduramıyorsunuz. İşte bu gibi zorlu kısımlarda taktiksel düşünmelisiniz. Blokları tek tek belirli bir köşeye taşımalı ve en uzak boşluktan en yakın boşluğa doğru doldurma işlemini yapmalısınız.

Oldukça zevkli bir oyun olan Sky Blocks Pusher: Sokoban'i şimdi indirip boş zamanlarınızda oynayabilirsiniz. İyi eğlenceler!