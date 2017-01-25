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Sky Dancer
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Sky Dancer

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Sky Dancer
Sky Dancer
Sky Dancer
Sky Dancer
Sky Dancer

Sky Dancer'da nefes kesen bir macera bizi bekliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 3 saat önce

Sky Dancer güzel grafikleri baş döndürücü bir oyun tecrübesiyle birleştiren bir monil sonsuz koşu oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Sky Dancer'da uzak bir gezegene yolculuk ediyoruz ve gökyüzü dansçılığı adı verilen ilginç bir yarışmaya katılıyoruz. Bu yarışmada yarışmacılar hızlarını cesaretle birleştirip yeteneklerini sergilemeye çalışıyorlar. Biz de kendi kahramanımızla yarışmadaki yerimizi alıyoruz ve yüksek puan yakalamak için mücadele ediyoruz.

Sky Dancer'da kahramanımız sürekli koşarken onu yönlendirmemiz gerekiyor. Kimi zaman sağa veya sola dönerken kimi zaman platformlar arasında zıplamamız gerekiyor. Oyundaki zıplamalar oyunun en heyecanlı yönü; çünkü 3 boyutlu dünyada yukarıdan atlayarak havada metrelerce süzülüp aşağıdaki zemine iniş yapabiliyoruz. Derinlik hissinin oyunda başarılı bir şekilde verildiği söylenebilir.

Sky Dancer'da sağa dönmek için ekranın sağına, sola dönmek için ekranın soluna dokunmanız yeterli. Zıplamak için ise 2 parmağınızla birlikte ekrana dokunuyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Pine Entertainment
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