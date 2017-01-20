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Sky Dancer
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Sky Dancer

Sky Dancer İndir Hemen İndir

222 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Sky Dancer
Sky Dancer
Sky Dancer
Sky Dancer
Sky Dancer

Eğer yükseklik korkunuza varsa bu oyunu oynamayın

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 10 dakika önce

Sky Dancer güzel grafikleri ve heyecanlı oynanışıyla dikkat çeken bir mobil sonsuz koşu oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Sky Dancer'da "gökyüzü dansçılığı" adı verilen tehlike dolu bir oyuna katılıyoruz. Göz alıcı manzaralara sahip bir gezegene konuk olduğumuz oyunda en uzun süre koşabilmek ve en yüksek puanı yakalamak için mücadele ediyoruz.

Sky Dancer'ın klasik sonsuz koşu oyunlarından farklı tam anlamıyla 3 boyutlu bir yapıya sahip olması. Yani oyunda yükseklik ve derinliği de hissedeceğiniz bir oyun tecrübesi yaşıyorsunuz. Kahramanınız sürekli koşarken yüksek uçurumlardan atlıyor ve metrelerce aşağıdaki zemine iniş yapabiliyor. Bu nedenle yükseklik korkunuz varsa oyun büyük bir heyecan yaşamanıza sebep oluyor.

Sky Dancer oldukça kolay bir şekilde oynasnabilmekte. 2 parmağınızla birlikte ekrana dokunduğunuzda kahramanınız zıplıyor. Ekranın soluna dokunduğunuzda kahramanınız sola, sağına dokunduğunuzda sağa dönüyor.

Sky Dancer'da 5 farklı kahraman seçeneğine sahibiz. Oyunun müzikleri ve sesleri rahatlatıcı bir oyun tecrübesi yaşatıyor. Grafikler ise oldukça güzel görünüyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Pine Entertainment
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