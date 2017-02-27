Sky Spin, dönen platform üzerinde engeller kaçma zorluğunu yaşatan eğlenceli bir Android oyunu. Reflekslerinize güveniyor, dikkat dağınıklığınız yoksa en önemlisi de sabırlıysanız zaman geçirmek için harika bir top oyunu.

Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla küçük ekranlı telefonda da rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Oyunda belli aralıklarla kendiliğinden dönen bir platform üzerindesiniz. Sağa sola kaçarak size doğru gelen bloklardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Boyutları sürekli değişen bloklardan kaçarken üzerinde bulunduğunuz platform daralmaya başlıyor. Hareket alanınız da daraldığından kaçmak zorlaşıyor; çok daha seri ve de dikkatli olmanız gerekiyor.