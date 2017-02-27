Sky Spin(iOS)
Platformdan düşmeden blokları atlatmalısınız.
Sky Spin, incecik, dinamik yapıda platform üzerinde kalma mücadelesi verdiğimiz bir refleks oyunu. iOS platformuna da ücretsiz gelen oyunda bir yandan bloklardan kaçarken diğer yandan da platformdan düşmemek için uğraş veriyoruz. Bir noktadan sonra zorlaşmaya başlayan oyun, tam zaman geçirmelik oyun.
Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen refleks oyununda sağ veya sol yönden üzerimize gelerek zor durumda bırakan blokları atlatmaya çalışıyoruz. Bloklardan sağ sol yaparak kaçmak başlarda çok kolay. Çünkü hem az sayıda blok geliyor, hem de üzerine bastığımız platform oldukça geniş ve de fazla hareketli değil. Lakin biraz ilerleyince oyunun gerçek zorluk seviyesiyle tanışıyoruz. Platform küçülerek hareket etme alanımızın sınırlandırılması zorluklardan sadece biri.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- Appsolute Games LLC
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Sky Spin Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
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- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı