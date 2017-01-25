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Skyblock Island Craft Survival
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Skyblock Island Craft Survival

Skyblock Island Craft Survival İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3/5
3
Skyblock Island Craft Survival
Skyblock Island Craft Survival

Skyblock Island Craft Survival, Minecraft benzeri grafikleri farklı oyun modlarıyla birleştiriyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Skyblock Island Craft Survival eğer GTA ve Minecraft gibi oyunları oynamayı seviyorsanız size bu iki oyundan da parçalar sunabilecek bir rol yapma oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Skyblock Island Craft Survival'da birçok farklı oyun modu bzi bekliyor. Oyunun tek kişilik oyun modlarında tıpkı GTA oyunlarında olduğu gibi aksiyonun içerisine dalabiliyoruz. Kimi zaman soygunlar yapmaya çalışırken kimi zaman düşmanlarımızla savaşıyoruz. Oyunda farklı araçları kullanabilmemize de izin veriliyor.

Skyblock Island Craft Survival'ı tek başınıza oynayabileceğiniz gibi internet bağlantınız aracılığıyla arkadaşlarınızla ve diğer oyuncularla birlikte de oynayabiliyorsunuz. Oyunun tek kişilik moduna benzer şekilde online oyun modu da farklı görevler oyuncuları bekliyor.

Skyblock Island Craft Survival'ın grafikleri tıpkı Minecraft'a benziyor. Küplerden oluşan bir dünyanın var olduğu oyunda yönettiğimiz kahramanın görünümlerini de değiştirebilmemize imkan veriliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
WabGame
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