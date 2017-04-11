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Skype Artık Konuşmaları Anında 10 Farklı Dile Çevirebiliyor

Skype Artık Gerçek Zamanlı Olarak Konuşmalarınızı 10 Farklı Dile Çevirebiliyor

Microsoft, Skype ve onunla bütünleşik çevirici özelliği olan uygulamaları da kullanarak küresel bilgi paylaşımını daha etkin bir altyapıya dönüştürüyor.

İnternetin hayatımıza girmesiyle beraber anında bilgi paylaşımı ve iletişim için gerekli ve köklü uygulamalardan biri olan Skype, önce yazışma ve konuşmamızı sonra görüntülü aramam yapabilmemizi aynı anda sağlayabilen uygulamalardan biri. Ancak ilk başlarda küresel iletişimde bir engel teşkil eden farklı lisan sıkıntısı Microsoft Skype ile yavaş yavaş ortadan kaldırılmaya başlamıştı.

Gelen yeni bir olan güncellemeyle beraber Skype gerçek zamanlı çeviri sisteminde bulunan dillere Japoncayı da ekledi konuşmaların bu dile de tercüme ediliyor olmasını sağladı. Skype'ın tercüme edebildiği dil sayısı da böylece 10'a ulaştı.

Skype'ın anında tercüme edebildiği diller; İngilizce, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Mandarin Çinçesi, Arapça ve Rusça olarak sıralanırken bu listeye Japonca'da eklenmiş oldu. Gerçek zamanlı çeviri hizmeti Skype'da olduğu kadar tüm Microsoft Çeviri Servislerinde de güncellendi.

Gerçek zamanlı konuşma çeviri hizmetinin yanı sıra Skype, 60 lisanda yazı tabanlı çeviri de yapıyor.

İndir
Skype Lite (APK) Android
Skype Lite (APK) Android Android İçin Skype Lite (APK) Sürümü

İndir15 MB
Skype Android
Skype Android Android İçin Sesli Ve Görüntülü Görüşme Uygulaması

İndir28.7 MB
Skype iOS
Skype iOS iPhone, iPod Touch İçin Skype Mobil

İndir1.32 MB
Skype
Skype Sesli ve Görüntülü Konuşma Programı

Skype Lite Sürümü Android İçin İndirilmeye Açıldı

Skype Yeniden Tasarlanıyor

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Yazar: - 11.04.2017

Skype Artık Konuşmaları Anında 10 Farklı Dile Çevirebiliyor İçin Yorum Yaz

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