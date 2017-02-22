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Skype Lite Sürümü Android İçin İndirilmeye Açıldı

Skype Lite Sürümü Android İçin Çıktı, İndirin

Ücretsiz sesli arama ve görüntülü konuşma uygulaması Skype ta Lite sürüme kavuştu. İlk olarak Hindistan’daki kullanıcıların kullanıma açılan Skype Lite, Android uygulama mağazasında ücretsiz yerini aldı. Hem pil hem de veri kullanımını önemli ölçüde azaltan Skype Lite sürümün özellikleri ve indirme bağlantısı haberimizde.

Skype Lite Sürümü ile Daha Az Veri Kullanımı, Pil Tasarrufu:

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcının abone olduğu, kullandığı sosyal ağ uygulamalarının özel sürümleri çıkış yapmaya devam ediyor. Facebook ve YouTube’un ardından Skype ta Lite yani hafifletilmiş sürümü kullanıcılarına açtı. İletişime yön veren büyük şirketlerin internet bağlantısının kötü olduğu az gelişmiş ülkelerdeki kullanıcılarını düşünerek özel olarak tasarladıkları Lite sürümler, hem daha az veri kullanımını mümkün kılıyor, hem de pili önemli ölçüde tüketmiyor. Bunu sağlayabilmek için gelişmiş özelliklerden ödün verilse de kullanıcıların sevdikleri temel özellikler tutuluyor. Bu halkaya son katılan isim Skype oldu.

Skype Lite APK İndir:

Skype Lite, şu anda Hindistan’da kullanıma açılmış durumda. Google Play Mağazası’nda da yerini aldı ancak Türkiye’den direkt erişim mümkün değil. Skype Lite APK dosyasını aşağıdaki bağlantıdan indirerek şimdiden deneyimleme şansına sahipsiniz.

İndir
Skype Lite (APK) Android
Skype Lite (APK) Android Android İçin Skype Lite (APK) Sürümü

Skype Lite Özellikleri:

Sadece 13 MB boyutunda olan Skype Lite ile Skype arkadaşlarınızın yanı sıra rehberinizdeki kişilerle SMS aracılığıyla da sohbet edebiliyorsunuz. Veri kullanımını anlık olarak takip edebildiğiniz uygulama ile gerçekleştirdiğiniz sesli arama ve görüntülü konuşmalar ücretsiz. Fotoğraf, dosya ve ifade de gönderebiliyorsunuz.

  • Arkadaş ve ailenizle Skype veya SMS aracılığıyla sohbet edin.
  • Tanıtım mesajlarını kaldırarak SMS'lerinizi daha iyi yönetin.
  • Skype araması gerçekleştirdiğinizde ekonomik aramayı seçerek veri tüketimini azaltın.
  • Veri kullanımını uygulama içerisinden dilediğiniz zaman görün.
  • Skype'ta herhangi bir kişiyle ücretsiz sesli arama ve görüntülü konuşmalar gerçekleştirin.
  • Fotoğraf, dosya, ifadeler paylaşın.
  • Skype botlarının dünyasını keşfedin.

İndir1.32 MB
Skype
Skype Sesli ve Görüntülü Konuşma Programı

İndir39.56 MB
Skype
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Skype iOS
Skype iOS iPhone, iPod Touch İçin Skype Mobil

Skype Yeniden Tasarlanıyor

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 22.02.2017

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