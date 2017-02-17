Skype Yeniden Tasarlanıyor

Microsoft, Skype'ı geliştirmek için çok çalışıyor. Pek çok platformda uygulaması bulunan mesajlaşma servisi, dünya çapında on milyonlarca insan tarafından arkadaşlarıyla veya ailesiyle iletişime geçmek için kullanılıyor. Şimdi ise Microsoft, Skype'ın farklı platformlarda tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağladığından emin olmak için birtakım çalışmalar yürütüyor. Yeni gelen haberlere göre Microsoft, yeni bir tasarımın yanı sıra birkaç özellik daha ekleyeceği Skype için büyük bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Microsoft, Android platformunda bulunan Skype için önemli bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Güncellenmiş uygulama, Skype Insiders programına katılan üyelere ve daha önce beta halindeyken deneyecek olan üyelere gönderildi. Uygulama, yeni bir tasarıma kavuştu ve Skype'taki görünüm ve izlenim daha tutarlı bir sonuç vermeye başladı.

Android için Skype uygulamasına ayrıca Bing arama motoru da entegre edildi. Diğer yandan, sohbet içerisinde kullanıcı arayüzüne "Bul" sekmesine eklendi ve böylece kullanıcılar, uygulama içindeki içeriği kolayca arayabilecek. Giphy entegrasyonu ise, kullanıcıların GIF'leri konuşmalara eklemesine olanak tanırken, aynı zamanda iletilere Facebook'taki bir gönderiye tepki verdikleri gibi ifade bırakabilecekler.

Microsoft, yeniden tasarlanan bu Skype uygulamasının her kullanıcıya ne zaman açılacağını söylemedi. Eğer ön inceleme yapmak isterseniz Skype Insiders indirerek kayıt yaptırabilirsiniz.

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