Skype'ın Dişli Rakibi Amazon Chime Çıkış Yaptı

Eğer Skype kullanmak hoşunuza gitmiyorsa ya da Skype kullanırken problemler yaşıyorsanız ve alternatif bir çözüm arıyorsanız dünyaca ünlü e-ticaret devi Amazon tarafından kullanıcıların hizmetine sunulan Amazon Chime adlı yeni sesli görüşme, görüntülü sohbet ve mesajlaşma yazılımını ve uygulamalarını kullanabilirsiniz. Windows ve Mac OS X işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanısıra Android ve iOS mobil platformları üzerinde de kullanılabilen Amazon Chime temel olarak Skype'ın yapabildiği bütün işleri yapabiliyor. Yani Amazon Chime kullanarak internet bağlantınız üzerinden sesli aramalar yapabilir, görüntülü sohbetler başlatabilir veya mesajlaşarak dosya paylaşabilirsiniz. Fakat Amazon Chime'ı benzerlerinden ayıran yönü online toplantılar için oldukça pratik bir çözüm olması.

Amazon Chime'ın Outlook ve Google takvimleriyle senkronize bir şekilde çalışabiliyor oluşu onu benzerlerinden bir adım öteye taşıyor. Kullanıcılar bu takvimler üzerinde toplantılar oluşturabiliyorlar, istedikleri kullanıcıları bu toplantılara davet edebiliyorlar. Toplantı zamanı geldiğinde ise kullanıcılar Amazon Chime üzerinden toplantıya çağırılıyorlar.

Amazon Chime içinde ekran paylaşma gibi araçlar da yer alıyor. Bu araç sayesinde ekranınızdaki görüntüyü karşı tarafa iletebiliyor ve yardım alabiliyorsunuz.

Amazon Chime'ın temel özellikleri ücretsiz olarak kullanılabiliyor, uygulamalar ve masaüstü yazılımı da ücretsiz indirilebilmekte. Bunun yanında kullanıcılara ek özellikler sunan ve aylık üyelik ücreti ödenmesini gerektiren Plus ve Pro versiyonlar da kullanıcıların hizmetine sunulacak. Amazon Chime'ı indirmek için bu bağlantıları kullanabilirsiniz: