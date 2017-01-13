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Skyrim, Nintendo Switch İçin Resmi Olarak Onaylandı

Skyrim Nintendo Switch için Resmi Olarak Onaylandı

Nintendo Switch'in tanıtım videosu piyasaya sürüldüğünde , oyunseverlerin efsane olarak nitelediği Skyrim'i ekranda görmüştük. Bununla birlikte, Bethesda bu zamana kadar oyunun Nintendo Switch'e gelip gelmeyeceğine dair hiçbir şey söylemedi. İyi haber şu ki, Nintendo'nun dün yaptığı sunum sırasında Skyrim'in resmi olarak Switch'e geleceği onaylandı. 

Sunum sırasında Bethesda'dan Todd Howard, oyunu açıkladığı bir videoda yer aldı. "Artık Skyrim'i nerede isterseniz orada oynayabilirsiniz. Bethesda'daki herkesin Nintendo ile çalışabileceği gerçeği çok heyecan verici" diyen Howard, Skyrim'in ne zaman çıkacağına dair bir tarih paylaşmadı.

Ne yazık ki Skyrim'in Switch sürümünün ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Umarız bunun için uzun süre beklemek zorunda kalmayız. Ayrıca bir detayı da hatırlatmakta fayda var, Switch için çıkacak Skyrim'in yenilenmiş grafiklerle birlikte Special Edition olarak mı çıkacağı da bilinmiyor. 

Açıkçası bizler Special Editon göreceğimizi düşünüyoruz. Yeni konsol, yeni grafikler ve yeni bir Skyrim macerası güzel olacaktır. Gelecek ay bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz, geldiği an sizlerle paylaşacağız.

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The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Yenilenmiş Skyrim

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Yazar: - 13.01.2017

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