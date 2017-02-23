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Slayaway Camp
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Slayaway Camp

Slayaway Camp İndir Hemen İndir

201 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Slayaway Camp
Slayaway Camp
Slayaway Camp
Slayaway Camp
Slayaway Camp

Slayaway Camp'ta bulmacaları çözerek kurbanlarımızı yok ediyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 48 dakika önce

Slayaway Camp oyunculara heyecan dolu oynanış sunan bir mobil bulmaca oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlar ve iPad tabletler için geliştirilmiş bir oyun olan Slayaway Camp'ta pskopat bir seri katilin yerine geçiyoruz. Skullface adlı bu katil kurbanlarını aniden ve izini belli etmeden ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bunun için de karşısına çıkan engelleri aşması gerekiyor. Oyunda Skullface'i yöneterek bu engelleri aşmasına ve hedefine ulaşmasına yardımcı oluyoruz.

Slayaway Camp'ta 80'li yılları anımsatan bir atmosfer mevcut. Bu dönemde yayınlanan VHS kasetlerdeki korku filmleri oyunda canlandırılmakta. Oyunda temel amacımız kurbanlara ulaşarak onları katletmek. Fakat bu iş için tuzakları, polisleri, özel kuvvetleri ve mayınlar gibi engelleri aşmamız gerekiyor. Ayrıca kedilere zarar vermemizde gerekmekte.

Slayaway Camp içinde 140 civarın bölüm bulunuyor. Minecraft benzeri grafiklere sahip olan oyun izometrik kamera açısıyla oynanıyor.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Blue Wizard Digital
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