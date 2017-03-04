Sleeping Dogs Beyaz Perdeye Taşınıyor

Hong Kong'da yaşanan çete mücadelelerini konu alan açık dünya temalı aksiyon oyunu Sleeping Dogs, ünlü aktör Donnie Yen'in başrolünde beyaz perdeye taşınmaya hazırlanıyor.

Oyunu oynarken ya da bitirdikten sonra böylesine bir film izlemek istediğinizi düşündüyseniz, bu düşüncelerinizin gerçeğe dönüştüğünün müjdesini vermek isteriz. Sleeping Dogs'un yakın zaman sonra sinema salonlarındaki yerini alacağı açıklandı. Dahası filmin başrolünde Ip Man, Rouge One: A Star Wars Story ve xXx filmlerinden tanıdığımız Donnie Yen'in olacağını da söylendi.

Donnie Yen, bugüne kadar Hollywood'da çekilen birçok filmde yerini almıştı. Genellikle dövüş sanatları konulu filmlerinden tanıdığımız Yen, son zamanlarda yer aldığı Rogue One ile göz doldururken, yakın zaman sonra vizyona girecek serinin yeni filmi xXx: Return of Xander Cage'de de kendisine rol kapmayı başarmıştı. Fakat kariyerinin tepe noktası, muhteşem bir performans çıkardığı Ip Man filmleri olmuştu.

Square Enix tarafından filmin ne zaman vizyona gireceği ve konusunun tam olarak ne olacağı gibi ayrıntılı bilgiler gelmese de temelde Sleeping Dogs'un geçtiği o çok renkli ve neon ışıklarıyla süslenmiş Hong Kong'da, ünlü Triad'lar ile mücadele edilmesini anlatan bir film olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

İndir Sleeping Dogs Açık Dünya Aksiyon Oyunu

Sleeping Dogs'un Geliştiricisi Kapanmış Olabilir