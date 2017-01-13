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Slugterra: Slug It Out 2
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Slugterra: Slug It Out 2

(Android)
Slugterra: Slug It Out 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Slugterra: Slug It Out 2
Slugterra: Slug It Out 2
Slugterra: Slug It Out 2
Slugterra: Slug It Out 2
Slugterra: Slug It Out 2

Sülük savaşlarına dahil oluyor ve rakiplerinize meydan okuyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Slugterra: Slug It Out 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Farklı mekaniklerin yer aldığı bir oyun olan Slugterra: Slug It Out 2 ile hem savaşıyor hemde beyninizi zorluyorsunuz.

Farklı mekaniklere sahip bir sülük savaşı olan Slugterra: Slug It Out 2, zorlu görevleri yerine getirmeye çalıştığınız bir oyundur. Oyunda sülükleri savaştırıyor ve yeraltı dünyasının dengesini kurmaya çalışıyorsunuz. Şaşırtıcı olayların olduğu oyun birden fazla kategoriye dahil edilebiliyor. Eşleştirme, bulmaca, savaş ve macera oyunu tarzında kurguya sahip olan oyunda eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Oyunda eşleştirme yaparak cephane topluyor ve deneyim kazanarak bölümler atlıyorsunuz. Mücadeleleri kazanmanız gereken oyunda sürekli olarak meydan okuyorsunuz. Hızlı ve dikkatli olmanız gereken Slugterra: Slug It Out 2, zevkli zamanlar geçirebileceğiniz bir oyundur.

Grafikleri ve sesleriyle de ilgi çeken Slugterra: Slug It Out 2, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Oyunda birbirinden zorlu mücadelelere girişiyor ve deneyim puanlarınızı yükseltmeye çalışarak bölüm atlamaya çalışıyorsunuz. 3 boyutlu olarak oynanan oyunu sakın kaçırmayın.

Slugterra: Slug It Out 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
DHX Media Interactive
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