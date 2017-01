Slugterra: Slug It Out 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bulmaca oyunu tarzında bir sülük savaşı olarak karşımıza çıkıyıor. Zorlu görevlerin ve amansız mücadelelerin yer aldığı oyunda çok eğleniyorsunuz.

Bulmaca oyunu tarzında bir oynanışı bulunan bir oyun olan Slugterra: Slug It Out 2, hem beyninizi hemde reflekslerinizi zorluyor. Oyunda eşleştirme yaparak yeni güçlerin sahibi oluyor ve sülükleri savaştırarak da rakiplerinizi devirmeye çalışıyorsunuz. Birden fazla kategoriye dahil edilebilecek olan oyunda çok eğleniyor ve aradığınız herşeyi bulabiliyorsunuz. Kolay oynanışı ve mükemmel kurgusuyla Slugterra: Slug It Out 2 bağımlılık yapan bir oyundur. Oyunda yealtı dünyasının dengesini kurmaya çalışıyor ve sülükleri savaştırıyorsunuz. Yaratıklarında yer aldığı oyunda dikkatli ve hızlı olmalısınız. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz Slugterra: Slug It Out 2'yi sakın kaçırmayın.

Oyunda kullanılan grafikler ve sesler de oyuncuları kendine çekiyor. Zorlu mücadeleleri atlatarak deneyim kazanıyor ve bölüm atlamaya çalışıyorsunuz. 3 boyutlu olarak oynanan Slugterra: Slug It Out 2 oyununu mutlaka indirmelisiniz.

Slugterra: Slug It Out 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.