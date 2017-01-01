SMALL BANG, retro görselleri ve ses efektleriyle eski oyuncuları özlem duydukları yıllara götüren eğlenceli bir Android oyunu. Boş zamanlarda açıp oynayabileceğiniz, zaman geçmek bilmediği durumlarda hayat kurtaran bir yapım. Hele ki dinozorlu oyunları seviyorsanız bağımlısı olacaksınız.

Ücretsiz indirip satın alım yapmadan keyifle oynayacağınız oyunda dünyaya doğru gelen meteor parçalarından kaçmaya çalışıyorsunuz. Oynadığınız ilk karakter bir dinozor ve meteordan kaçmak için tek yaptığınız ekranın sağ ve sol yanına dokunmak. Başlarda meteor parçalarının aralıklı düşmesiyle kaçışınız kolay olsa da sayıları arttıkça kaçacak yer arıyorsunuz. Bu noktada kalkan, yavaşlatma gibi yardımcıları kullanarak durumu atlayabiliyorsunuz ancak bunlar sınırlı süreliğine etki ediyor ve çok zor çıkıyorlar.