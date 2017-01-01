SMALL BANG(iOS)
Dünyaya düşen meteor parçalarından kaçın.
SMALL BANG, retro oyunlardan keyif alanların kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm sürükleyici beceri oyunu.
iOS platformunda da beklediğimiz üzere ücretsiz çıkış yapan oyunda dünyaya doğru gelen meteor parçalarından kaçıyoruz. Gittikçe zorlaşan oyunda sadece 5 dakika dayanmayı başarabilirseniz en iyi oyuncular arasına giriyorsunuz.
Eski stil görsel çizgilerinin yanında sesleriyle atari dönemine götüren yapım hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor. Vaktin geçmek bilmediği durumlarda açıp kafa yormadan oynayabileceğiniz bağımlılık yapan bir oyun. Başlangıçta kontrol ettiğiniz karakter dinozor ve amacınız meteor parçalarından olabildiğince uzun süre kaçmak. Meteor yağmuruna yakalanmamak için bir sağa bir sola dinozoru yönlendiriyorsunuz. Bir noktadan sonra kaçmak zorlaşıyor. Neyse ki kalkanla korunma, meteorun düşüşünü yavaşlatarak zaman kazanma, meteor parçalarını coins’e dönüştürerek geçici süreliğine etkisiz hale getirme gibi oyunun belli zamanlarında çıkan güçlendiriciler var.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
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SMALL BANG Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı