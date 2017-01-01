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SMALL BANG
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SMALL BANG

(iOS)
SMALL BANG İndir Hemen İndir

122 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
SMALL BANG
SMALL BANG
SMALL BANG
SMALL BANG
SMALL BANG

Dünyaya düşen meteor parçalarından kaçın.

Erkan Calp Son güncelleme 34 dakika önce

SMALL BANG, retro oyunlardan keyif alanların kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm sürükleyici beceri oyunu.

iOS platformunda da beklediğimiz üzere ücretsiz çıkış yapan oyunda dünyaya doğru gelen meteor parçalarından kaçıyoruz. Gittikçe zorlaşan oyunda sadece 5 dakika dayanmayı başarabilirseniz en iyi oyuncular arasına giriyorsunuz.

Eski stil görsel çizgilerinin yanında sesleriyle atari dönemine götüren yapım hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor. Vaktin geçmek bilmediği durumlarda açıp kafa yormadan oynayabileceğiniz bağımlılık yapan bir oyun. Başlangıçta kontrol ettiğiniz karakter dinozor ve amacınız meteor parçalarından olabildiğince uzun süre kaçmak. Meteor yağmuruna yakalanmamak için bir sağa bir sola dinozoru yönlendiriyorsunuz. Bir noktadan sonra kaçmak zorlaşıyor. Neyse ki kalkanla korunma, meteorun düşüşünü yavaşlatarak zaman kazanma, meteor parçalarını coins’e dönüştürerek geçici süreliğine etkisiz hale getirme gibi oyunun belli zamanlarında çıkan güçlendiriciler var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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