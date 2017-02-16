SmartGadget, akıllı tahtaların daha kolay kullanılmasını sağlayan basit ve anlaşılır bir program olarak karşımıza çıkıyor. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren SmartGadget, öğretmenlerin hayatını kurtarıyor.

Akıllı tahtaların daha efektif ve basit şekilde kullanılmasını ve ders anlatımının daha kaliteli olmasını sağlayan SmartGadget, işlevsel özellikleriyle dikkat çekiyor. Basit ve sade bir kullanımı bulunan program ile akıllı tahtaları basit bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yazı yazımını kolaylaştıran program ekranın herhangi bir bölümünde yer alıyor ve istediğiniz gibi sürükleyip başka bir yere kaydırabiliyorsunuz. Ufak bir yuvarlak arayüze sahip olan programda yaptıklarınızı kaydedebiliyor ve daha sonra tekrar bakabiliyorsunuz. Silgi, fosforlu kalem gibi eklentilere de sahip olan SmartGadget'ı her öğretmenin mutlaka denemesi gerekiyor.

Çok kolay bir kullanıma sahip olan SmartGadget'ın kullanım şeklini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Videodan da anlaşıldığı gibi basit bir kullanımı bulunan SmartGadget'ı mutlaka denemelisiniz. SmartGadget'ı ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.