Smash Battery Protector uygulamasıyla Android cihazlarınızın pilini daha uzun süre kullanabilmek için iyileştirmeler yapabilirsiniz.

Akıllı telefonlarda yaşanan en büyük problemler arasında zirveyi koruyan sorun ne yazık ki batarya süresi diyebiliriz. Cihazlara yüklenen uygulamaların kullandıkları bellek ve arka planda çalışma gibi işlemler yüzünden bataryalar çok kısa bir sürede bitebiliyor. Smash Battery Protector uygulaması da Android cihazlarınızda yüzde 50’ye kadar daha fazla pil ömrü elde etmenizde yardımcı oluyor.

Telefonunuzu hızlandırmak ve kullanım süresini uzatmak amacıyla gereksiz arka plan uygulamalarını sonlandırabileceğiniz uygulamada cihazınız yavaşladığında da kolaylıkla hızlandırma yapabilirsiniz. Cihazınızda aşırı ısınmaya neden olan gereksiz uygulamaları ve dosyaları da sonlandırarak soğutma işlemi yapabilen uygulama bu anlamda oldukça faydalı görünüyor. Cihazınızın pil ömrünü uzatmak için gerekli olan tüm araçları bünyesinde barındıran Smash Battery Protector uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri: