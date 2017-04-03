Çete savaşları hemen hemen her filme konu olmuştur. Henüz bilinmeyen nedenlerle bir araya gelmiş olan onlarca adam şehirde kargaşa çıkarır, kural böyledir. Fakat önüne gelen her şeyi yıkıp geçen bu çeteler artık insanlara da zarar vermeye başladı. Bu yüzden çetelere artık dur denilmesi gerekiyor. Bu sözü diyecek kahraman ise sizsiniz!

Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Smash Club: Streets of Shmeenis oyununda karakterinizle birlikte sokaklara iniyorsunuz. Sokakta sizi korkusuzca ve onlarca kişiye sahip çeteler bekliyor olacak. Çeteler sizin onlardan hoşlanmadığınızın farkında. Bu yüzden onlarda size düşman gözüyle bakıyorlar.

Smash Club: Streets of Shmeenis oyununda sokakta çok ciddi kavgalara atılacaksınız. Bu kavgalar sırasında hem dayak yiyecek hem de dayak atacaksınız. Fakat karakterinizle birlikte siz çeteleri yenebilirsiniz. Şehirde karmaşaya yol açan çetelere siz son verebilirsiniz. Bu yüzden asla pes etmeyin, savaşmaya devam.

Oldukça renkli grafikleri, etkileyici ses efektleri ve farklı karakterleri ile birlikte Smash Club: Streets of Shmeenis oyununu çok seveceksiniz. Hadi ne duruyorsunuz, hemen şimdi Smash Club: Streets of Shmeenis oyununu indirin ve şehrinizi daha yaşanabilir hale getirmeye çalışın!